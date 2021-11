Rootsi naftafirma juhte süüdistatakse Sudaani sõjakuritegudes

Süüalused on Šveitsi kodanikust Alex Schneiter, kes oli toonase Lundin Oili asepresident, ja rootslane Ian Lundin, kes oli firma tegevjuht aastatel 1999–2003 ja juhatuse esimees alates aastast 2002.

Tandem on uurimise all olnud aastast 2010 ja kahtlusalusteks nimetati nad aastal 2016.

Prokuratuur nõudis ka, et firmalt konfiskeeritaks 1,4 miljardit Rootsi krooni ehk 140 miljonit eurot, mis teeniti Sudaani äri müügiga aastal 2003.

Firma toonased juhid said süüdistuse, kuna Lundin Oil oli Sudaani valitsuselt palunud, et firma tegevust julgestaks sõjavägi, «teades seejuures, et sõjavägi peab haarama kontrolli Block 5A üle sõjalise jõuga», ütlesid prokurörid.