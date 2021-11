IT-uuenduse ebaõnnestumine jättis britid ilma Lay'si krõpsudest

Tarneprobleemide taga on tootmishäire, mis sai alguse nädalaid tagasi toimunud IT-süsteemi uuendamisest. Walkersi emaettevõte PepsiCo keeldus täpsemalt selgitamast, kuidas IT-süsteemi uuendamine täpsemalt toodete puuduse on põhjustanud.

Küll on Walkers öelnud, et neil on krõpsude jätkuva puuduse pärast väga kahju. «Meie tehased valmistavad endiselt krõpse ja suupisteid, kuid väiksemas mahus. Teeme kõik endast oleneva, et tootmist suurendada ja rahva lemmikud lettidele tagasi saada. Vabandame tekitatud ebamugavuste pärast,» ütles krõpsubränd enda avalduses.