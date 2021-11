Tere saneerimiskava läheb tagasi maakohtusse

Tere AS esitas 2016. aasta 8. veebruaril Harju maakohtule saneerimisavalduse. Maakohus algatas sama aasta 18. veebruaril saneerimismenetluse ja määras saneerimisnõustajad. Saneerimiskava üle hääletati 2016. aasta 14. aprillil ja see ei saanud piisavalt poolthääli.

Tere AS taotles vastuvõtmata kava kinnitamist. Maakohus määras alguses kava hindamiseks eksperdid, aga selle määruse tühistamise järel keeldus vastava avalduse menetlemisest ja lõpetas saneerimismenetluse. Ka see määrus tühistati.

Maakohus kinnitas 2019. aasta 28. juuni määrusega Tere AS-i kava vastu võetud kavana. Selle määruse jättis Tallinna ringkonnakohus 2020. aasta 17. aprillil muutmata, aga riigikohus tühistas mõlema kohtuastme lahendid sama aasta 16. detsembri määrusega.

Tere AS esitas 2021. aasta 13. jaanuaril taotluse määrata kava üle uus hääletus. Maakohus nõustus sellega ja määras tänavu 16. veebruaril uue hääletuse senise kava üle.

Saneerimisnõustaja esitas selle aasta 19. märtsil kohtule uue hääletusprotokolli, mille kohaselt kava võeti vastu võlausaldajate poolt igas grupis. Võlausaldajad Fepower OÜ, Flinty OÜ ja OÜ Kentex Finance Eesti esitasid maakohtule taotlused kava kinnitamata jätmiseks.

Maakohus kinnitas 2021. aasta 21. juuni määrusega kava vastu võetud kavana. Ühtlasi määras maakohus kava järelevalve ning jättis läbi vaatamata kolmes asjas esitatud ja liidetud pankrotiavaldused.

Kava järgi makstakse saneeritavad nõuded tagasi täies ulatuses põhinõude osas ja nende maht on üle 47 miljoni euro. Neil asjaoludel ei ole kohtu hinnangul saneerimise tähtaeg kümme aastat ülemäära või põhjendamatult pikk.

Kohus hindas Tere AS-i eeldatavat majandusseisundit peale saneerimist ja saneerimise eduväljavaateid ning leidis, et ettevõte on siis võimeline jätkama tavapärast majandustegevust ja toimima kasumlikult.

Saneerimisnõustaja aruannete kohaselt on Tere AS-i majandusseis rahuldav ning isegi vaatamata COVID-19 pandeemiale toodab ettevõte mõistlikku kasumit, mis seni on võimaldanud täita kava maksete graafikut.

Saneerimisest ei tulene mõjusid töötajatele. Kohtu hinnangul on kava täitmine on tõenäoline, võttes arvesse ümberkujundatavate kohustuste iseloomu ja suurust, avaldaja vara ja prognoositavaid rahavoogusid. Kokkuvõtvalt leidis maakohus, et vastuvõetud kava tuleb kinnitada

Võlausaldajad esitasid aga tänavu juulikuus määruskaebuse, milles paluti vaidlustatud määrus tühistada ning uue määrusega jätta kava kinnitamata ja lõpetada saneerimismenetlus.

Ringkonnakohus tühistas 5. novembril vaidlustatud määruse ja saadab asja maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Ringkonnakohus leidis, et võlausaldajate poolt esitatud etteheid, mis on seotud uurimispõhimõtte rikkumisega ja asjaolude ebapiisavat tuvastamisega, on põhjendatud ja toovad kaasa vaidlustatud määruse tühistamise.

Tuvastamata jäänud asjaolude ulatuse tõttu ei saa ringkonnakohus ise teha asjas uut lahendit, vaid peab saatma kava kinnitamise taotluse maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Ringkonnakohtu hinnangul peab maakohus esmalt kontrollima, kas vahepeal on ilmnenud aluseid saneerimismenetlus lõpetada. Võlausaldajate vastuväidete põhjal tuleb muu hulgas kontrollida, kas Tere AS on raisanud vara või teinud tehingu, mis kahjustab võlausaldajate huve.

Samuti tuleb kontrollida, kas saneerimise üldised tingimused on endiselt täidetud, sealhulgas kas saneerimine on jätkuvalt tõenäoline. Sellega seoses tuleb hinnata võlausaldajate väidet, et alates kava koostamisest ei ole Tere AS viie aasta jooksul saavutanud kavas märgitud majandustulemusi.

Kui maakohus peab saneerimist sellest hoolimata tõenäoliseks, siis vajab see sisulist põhjendust. Ühtlasi tuleb maakohtul luua selgus, kas kavast nähtuvad üheselt nõuded, mida ümber kujundatakse.