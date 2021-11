Auto ja metslooma kokkupõrked löövad viimaste aastate rekordi

Kolme aasta võrdlusest selgub, et kõige ohtlikum aeg ongi just oktoober, november ja detsember, kõige vähem juhtub õnnetusi märtsis.

Kõik need õnnetused on tekitanud väiksemat või suuremat kahju loodusele, inimestele ja autodele. Kolme aasta juhtumite rahaline kahju on kokku ligi 4 miljonit eurot. ERGO praktika näitab, et ulukitega kokkupõrgete suuremad kahjud jäävad suurusjärku 25 000 eurot, keskmine kahjuhüvitis on 1600 euro ringis. Kohustuslik liikluskindlustus ei korva suurulukiga kokkupõrkest tekitatud kahju.