Milrem Robotics avas Kesk-Euroopa esinduse

Üks põhjusi, miks Eindhoveni lähedal asuv Besti linn Milrem Robotics’i Hollandi kontori asukohaks valiti, on olla lähemal ettevõtte ühele võtmekliendile – Hollandi armeele – ja teistele olulistele turgudele.

«Peamine põhjus on meie eesmärk rajada Kesk-Euroopa robootikakeskus, kus teadus- ja arendustegevus, simulatsioonid, koolitus, süsteemiintegratsioon ja tehniline tugi on ühe katuse all ning kus lõppkasutajad saavad omandada robootikaalast oskusteavet,» selgitas Milrem Robotics’i juhatuse esimees Kuldar Väärsi.