Eesti seenekasvataja laiendab äri Skandinaaviasse

Chaga tegevjuht Siim Kabrits kommenteeris, et meditsiiniseente turu kasvuks prognoositakse 2027. aastaks ligi 10%. Nõudlust seentevaldkonna vastu tõstab inimeste järjest suurem teadlikkus ning valdkonnaga seotud teadus- ja arendustegevus.

«Viimastel aastatel on märgatavalt tõusnud huvi meditsiiniseente vastu. Meie kahe ettevõtte liitumise tulemusena luuakse suurim meditsiiniseente tootmise kompetentsikeskus,» ütles Kabrits ja märkis, et neil on suured ootused teaduskoostööle uute funktsionaalsete toodete väljatöötamisel.