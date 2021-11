Käik Nõo lihatööstusesse: kuidas saab seast vorst?

Külastaja teekond lihatööstuses algab küpsetatud lihatoodete poole pealt. Nii ei ole ohtu, et pahaaimamatu inimene kurje mirkoobe endaga koos küpsetatd liha poolele viib. Selleks, et lihatööstuses ringi liikuda, on vaja pähe panna müts, jalga tuleb ajada kilesussid ja kui vaja, tuleb eraldi mütsike panna habemele.

Laias laastus ongi tööstus jagatud kaheks. Nagu arvata võib, algab sesa teekond tööstuses värske liha poole pealt. Ühtekokku lõigatakse Nõos päevas lahti 20 tonni sealiha.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Seapoolrümbad tulevad lihatööstusesse rippasendis ja kohe alguses lõigatakse nad neljaks.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Igal lõikajal on ees tehnoloogilised skeemid ning kõik tükid lõigatakse etteantud nimekirja järgi.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Kutteris liha purustatakse, segatakse kokku maitseainetega ja valmib vorstisegu. Kuna kogu töö on lärmakas, on mõistlik kanda ka kõrvaklappe. Lihatööstuses on ka üsna külm ja kitli all peab kandma ka soojemat sorti riideid.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Marineeritud värske liha kaalutakse ja pakendatakse käsitsi.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Selleks, et vähendada tootmiskadusid, on vorstilatid lihatööstuses eriti pikad. Mida pikemat vorsti viilutada, seda vähem läheb miskit raisku.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Vorstid lähevad toore liha poole pealt keetmis- või suitsukambrisse ja tulevad küpse poole pealt välja.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Suurtes termoahjudes saab vorste nii keeta kui suitsutada. Pärast kuumtöötlust tuleb need kõrval ahjus maha jahutada. Suitsuvorstid peavad pärast veel kaks kuni kolm nädalat kuivama.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema

Viilutatud suitsuseakõrvu süüakse õlle kõrvale.

Käik Nõo Lihatööstusesse FOTO: Kristjan Teedema