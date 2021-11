Maksuskeem viib kohtusse: pika ajalooga ettevõtetel on valus kasumit jaotada

Eesti maksusüsteemi üks mugavaid eripärasid on see, et senikaua kuni ettevõtja kasumit firmast välja ei võta, tulumaksu maksma ei pea – hoia kasvõi 50 aastat firma kontol. Aja jooksul võib kasumit aga omajagu koguda ning siis võib maksusumma jalad alt lüüa. Maksu- ja tolliameti juhtiv maksuaudiitor Madis Laas nentis, et meie maksusüsteemi õnn ja rõõm on see, et võimaldab kasumil firmas kuhjuda ning ettevõtte arengu seisukohalt ongi see oluline, kuid teistpidi muudab see jaotamise ebamugavaks, sest suure summa pealt ei taheta väga makse maksta.