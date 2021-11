Iglucraft kahekordistas tootmist ja rajab Viljandimaale tootmishoone

«Kui varem oleme alati püüdnud enne saunamüügihooaega toota piisavat varu ka lattu, siis sel kevadel olime silmitsi olukorraga, kus meil ei olnud enam endal näidistki, mida kliendile näidata. Kuna saunade näol on sageli tegu emotsiooniostuga, siis klient pöörab lihtsasti selja, kui kuuleb juba veebruaris tellides, et jaanipäevaks ta sauna ei saa. Pidime midagi ette võtma,» selgitas Iglucrafti tegevjuht Priit Kallas.

Sellest tulenevalt võttis ettevõte vastu otsuse ehitada uus tootmishoone. Kuna aga selle ehitamine võtab omajagu aega, lahendati olukord ajutiselt olemasoleva tootmise laiendamisega, mille abil on praeguseks saavutatud vajalik tootmisvõimekus.

Kallase sõnul ei ole nende tootmise loogikat silmas pidades võimalik tõsta tootmismahtu näiteks 30 protsenti, vaid seda tuli kahekordistada. Vaatamata sellele, et tooted on käsitöö ning iga laast paigaldatakse käsitsi ja ükshaaval, siis tootmine toimub ikkagi liinis – seega oli tema sõnul efektiivsuse ja hinnataseme säilitamiseks parim lahendus panna uus liin olemasoleva liini kõrval tööle.

«Laiendus viis tootmisvõimekuse uuele taseme – tootmine ja meeskond kahekordistus, toimub juba uue meeskonna väljakoolitamine ja kui uus tootmishoone saab valmis, siis jääb üle ainult uude kohta kolida. Uus tootmishoone saab olema energiasäästlikum, kaasaegsem ja väiksema ökoloogilise jalajäljega,» kirjeldas Kallas. Praegu on valmimas tootmishoone detailplaneering ja käivad otsingud ehitaja leidmiseks.

Kui 2019. aastal müüs ettevõte 51 sauna ja 93 väikemaja, siis praeguseks on selle aastaga müüdud 168 sauna ja 130 väikemaja. Tootmise laiendamise kõrval avas Iglucraft sel suvel Noblessneris ka Iglupargi, mis koosneb viiest saunast, neljast kontoriruumist ja kümnest iglumajast.

Creative Woodworks OÜ toodab Iglucrafti kaubamärgi all käsitööna valmivaid väikemajasid, kodukontoreid ja saunu. Ettevõte on müünud oma tooteid 20 riiki üle maailma. Ettevõtte grupis töötab 57 inimest. Ettevõtte käive oli 2020. aastal 3,9 miljonit eurot, 2021. aasta prognoositav käive on 6,5 miljonit eurot.