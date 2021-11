Pipedrive'i kasum kasvas möödunud aastal ligi kolm korda

Väärtuspakkumise laiendamiseks uutele kliendisegmentidele omandas Pipedrive’i grupp Läti päritoluga turunduse automatiseerimise ettevõtte, et ühendada tulevikus Pipedrive’i tootes müügi ja turunduse funktsionaalsus.

Pipedrive OÜ on tarkvaraettevõte, mis tegeleb müügihaldustarkvara Pipedrive arenduse, turunduse ja klienditoega. Ettevõtte emafirma on Pipedrive Inc.