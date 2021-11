Kallas: rohepoliitika vajab selget visiooni ja tegevusplaane

Rohepoliitika juhtkomisjon jätkas teisipäevasel istungil arutelu, et töötada välja Eesti seisukohad strateegilistes küsimustes ja valikukohtades, mis puudutavad Euroopa Liidu 2030. aasta kliimaeesmärki vähendada heitkoguseid vähemalt 55 protsendi võrra ning saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Kliimaõigustiku «Eesmärk 55» raames tuleb Eestil ja teistel liikmesriikidel vaadata läbi kliima-, energia- ja transpordialased õigusnormid, et viia kehtivad õigusaktid kooskõlla seatud eesmärkidega.

Kallase sõnul on kliimateemad Eesti valitsuse jaoks oluline prioriteet ja kindel siht on saavutada 2050. aastaks Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärk. «Kliimaneutraalsusele üleminek ei toimu iseenesest ja seetõttu on kõigis üleminekuga seotud sektorites vaja selget visiooni ja tegevusplaane, millest lähtuda oma tulevikustrateegia paika panemisel,» ütles peaminister.

«Ühtlasi peame otsustama, kuidas jaotada jõupingutused eesmärkide saavutamiseks erinevates sektorites nagu transport, energeetika, põllumajandus, hooned ja jäätmed,» märkis Kallas. Peaminister lisas, et Eesti on ministrite tasandil enne seisukohtade kinnitamist otsustanud teema nii põhjalikult ette võtta just seetõttu, et nende otsuste mõju on pikas perspektiivis väga kaalukas. «Tahame olla kindlad, et Eesti läheb EL-i läbirääkimistele väga selgete ja põhjendatud positsioonidega,» ütles Kallas.

Samuti otsustati kohtumisel, et keskkonnaministeerium esitab 2022. aasta kevadel rohepoliitika juhtkomisjonile analüüsi ja ettepanekud jätkusuutliku rohepoliitika rahastamismudeli kasutuselevõtuks oma haldusalas.

«Keskkonnaministeeriumi soov on läbi keskkonna- ja kliimarahastu kontseptsiooni loomise toetada rohepoliitika eesmärkide saavutamist ning jätkusuutlikumale majandusmudelile üleminekut Eestis,» selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium ning haridus- ja teadusministeerium asuvad välja töötama ka ühiseid lähtekohti, mis puudutavad rahastusmudeli kasutuselevõttu laiemalt.