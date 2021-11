Suurinvestorid on ELi gaasi ning tuumaenergia rohemärgistamise vastu: see oleks rohepesu

Niinimetatud null-emissoni varade omanike liit kirjutas, et gaasi roheinvesteeringute nimistusse lisamine on vastuolus Euroopa üldiste rohemajanduse maksustamispõhimõtetega, kirjutab EUObserver.

Euroopa Komisjon plaanib lisada gaasi ning tuumaenergia rohesüsteemi nimistusse ning vastavat ostust oodatakse hiljemalt kuu jooksul. See tähendaks, et oma portfelli roheinvesteeringuid otsivad investorid, näiteks pensionifondid, võivad raha paigutada nii gaasi- kui ka tuumaprojektidesse ning kuulutada, et need on jätkusuutlikud roheinvesteeringud.

Kuid rida investoreid, nende seas Allianz SE, AXA Group, BNP Paribas, Banco Santander ja Barclays kinnitavad nüüd, et komisjon peaks hoidma tuumaenergia ning gaasi jätkusuutlikust märgistusest eemal ning looma jätkuvalt fossiilseid kütuseid rahastada soovivate investorite jaoks eraldi seadusandluse.

Tavapärane roheinvesteeringute turupraktika on, et tuumaenergia ning gaasiprojektid nende sekka ei kuulu.

Vastutustundliku investeerimise põhimõtete (PRI) juht Elise Attal tõdes, et rohemärgistuse laiendamine gaasile ning tuumaenergiale vähendab investorite usaldust. Tema sõnul on Euroopa Liidu taksonoomia eesmärk määrata selgelt, millised tegevused on rohelised, mitte see, millised majandussektorid on vajalikud 2050. aastaks nullsaastele üleminekuks.

Kuid Prantsusmaa, Tšehhi ja Poola avaldasid oktoobris survet gaasi ja tuumaenergia lisamiseks taksonoomia nimekirja. Nüüd ongi plaan lisada nimekirja suur osa gaasil töötavaid elektrijaamu ning pea kogu tuumaenergia jätkusuutliku taksonoomia.

Glasgow' kliimakogunemisel Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtiv Pascal Canfin oli ettepaneku suhtes kriitiline, kuid lisas, et toetab gaasi, kui see on nimekirjas üleminekuna ning asendab olemasolevad söe- ja kivisöejaamad.