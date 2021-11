TEHIK saab uue juhi RIAst

«Viimased aastad on koroonaviiruse tõttu olnud TEHIKu jaoks küllaltki pingelised, ootused on suured ja eeldavad kiireid lahendusi. Väljakutsed on põnevad ja usun, et RIAs saadud kogemused aitavad mul neid ootusi ka hästi täita,» ütles Margus Arm. «Minu ülesanne on jätkata TEHIKus riigile ja inimestele vajalike digiteenuste arendamist ning toetada tarkade IT-lahenduste kaudu nii palju kui võimalik seda, et riigi poolt loodud tervise- töö- ja sotsiaalvaldkonna teenused oleksid mugavad ja kättesaadavad.»

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on TEHIK riigi ning elanike jaoks üks olulisem maja ja väljakutsed on suured. «Meie elanike ootus riigiga suhtluses on, et see oleks lihtne, kiire ja turvaline. Samal ajal on riigi jaoks kriitilise tähtsusega küberturvalisus ja kaasaegsed lahendused. Unustada ei saa ka Eesti digiriigi mainet, mille nimel töö tulevikus jätkuma peab,» lausus ta.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on TEHIK taganud COVID-19 kriisi ajal Eesti riigile rohkelt hädavajalikke infotehnoloogilisi lahendusi, alustades COVID-19 avaandmetest ja digiregistratuuri arendustöödest kuni patsiendiportaali ja ELi digitaalsete COVIDi tõenditeni.

Margus Armil on Estonian Business Schoolist ärijuhtimise magistrikraad ja ta on end täiendanud Tartu Ülikooli ettevõtluse ja tehnoloogia magistriõppes. Alates 2016. aastast töötab Arm RIAs, kus esimesed kolm aastat juhtis ta eID osakonda ning viimased kaks aastat on peadirektori asetäitjana juhtinud kogu riigi infosüsteemide teenistust. Enne RIA meeskonnaga liitumist töötas Margus Arm pikalt erasektoris, kus juhtis meeskondi SEB pangas ja SK ID Solutions AS-is.

TEHIKu endine direktor Katrin Reinhold, kes juhtis asutuse tööd ligi viis aastat, lahkus ametist 11. oktoobril.