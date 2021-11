Ruhnu laevaühenduse leping lõpeb, transpordiamet kuulutas välja uue liinihanke

Kui kiirkatamaraan Runö 2012. aastal vette lasti, arvati ekslikult, et ruhnlaste ühendusprobleemid mandriga on murtud. Suuremaid ja väiksemaid probleeme on jätkunud ka tänaseni, kui transpordiamet kuulutas välja uue hanke järgmise vedaja leidmiseks. FOTO: Urmas Luik