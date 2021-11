Piletilevi: segased sõnumid pärsivad sündmuskorraldajate tegevust

Ta lisas, et Balti riikide piletimüügist on näha, et suurim mõju ürituste planeerimisele on selgel kommunikatsioonil ja sektori koordineerimisel. «Leedu teatas juba maikuus, et sündmustele lubatakse suvel ainult vaktsineeritud. Mõningase kriitika ja nurinaga vastu võetud teadmine andis aga Leedu korraldajale selged piirid ja hinnatava tarbijamahu. Nii näitavad Piletilevi Groupi piletimüügid läbi suve kuni oktoobri lõpuni stabiilset tarbimishuvi, mis ei ole hüpanud üles-alla ootamatute piirangute muutmise hirmus isegi hoolimata olukorrast või vaikselt vaibumise märke näitama hakkavast sügisesest nakatumistelainest,» kirjeldas Beilmann.