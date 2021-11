Harju KEK investeerib Keila tööstusparki miljoneid

Tegemist on järjekorras neljanda ärihoonega Ensto Groupi kasutuses Keila Tööstuspargis. Uus tööstushoone on suurusega 3500 ruutmeetrit ning loob võimaluse tuua territooriumile täiendavad 200 uut töökohta.

Harju KEKi omanduses oleva Keila Tööstuspargi kogupindala on 52 hektarit, kus täna tegutseb rohkem kui 60 ettevõtet, väljaüüritud pinda on rohkem kui 95 000 ruutmeetrit. Tööstuslinnakusse on võimalik täiendavalt ehitada kuni 130 000 ruutmeetrit hoonestust.