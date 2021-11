MM Grupp siseneb loovagentuuriga Sweep. reklaamiagentuuride turule

MM Grupi juhi Kristel Volveri sõnul iseloomustab tema meeskonda kõrge ambitsioonikuse tase ja seetõttu ostitakse alati uusi väljundeid, kuidas pakkuda parimat kvaliteeti. «MM Grupi loovagentuuri asutamine on täiesti loogiline jätk, kuna valdusettevõtte portfelli kuulub tänaseks juba üle 100 erineva tuntud brändi. Seetõttu on äärmiselt hea meel teha koostööd oma valdkonna tippudega, kaasates Oliveri ja Siimu strateegliste partneritena meie reklaamiagentuuri, kes suudavad pakkuda kõrgetasemelist kvaliteeti nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Esimeses faasis keskendub loovagentuur Sweep. just oma maja teenindamisele Baltikumi-üleselt,» lisas Volver.

Agentuur Sweep. läheb suurema hooga käima uuel aastal

«Ajal, mil mina olin Tabascos ja Siim Optimistis, said meil omavahelised pikad telefonikõned Eesti turunduse hetkeseisu osas regulaarseteks. Kuigi olime sel perioodil konkurendid, jagasime üksteisega oma töö rõõme ja muresid nii avameelselt kui saime. Paraku kippusid mured meie valdkonna käekäigu pärast domineerima ja liiga sageli lõppesid need vestlused tõdemusega, et Eesti turunduses prevalveerib minnalaskmise mentaliteet ning viimase 10 aasta jooksul on arengud meie sektoris liikunud liiga vähe õiges suunas,» ütles Lomp.

«Kõlab uskumatuna, aga pikemalt tulevikku vaatav läbimõeldud turundusplaan on täna endiselt liiga paljude brändide puhul täiesti olematu. Loodavas agentuuris hakkame istuma kliendiga nii öelda samal pool lauda, mis võimaldab meil oma kompetentsi paremini rakendada ning turundussektorisse hädavajalikke muutuseid tuua,» lisas Nikopensius.

«Loovagentuuri ja kliendi suhte edu valem on tegelikult väga lihtne: kui kliendil läheb hästi, läheb ka agentuuril hästi, sest turunduseelarved käibe pealt kasvavad. Agentuurid pole mingid pahalased, kelle ainus soov on enda leiva peale paksemat vorsti saada,» ütles Lomp.

«Fokusseeritud brändistrateegia ja pikk turundusplaan on märksõnad, millest uus agentuur lähtuma hakkab. Meie põhieesmärk on iga kliendi äritulemuste parandamine. Muidugi hakkab selle käigus sündima erakordselt kihvte ja silmapaistvaid töid, mis toovad meie klientidele seninägematut tähelepanu, aga esikohal saavad olema alati numbrid mitte auhinnad,» kommenteeris Nikopensius.

Agentuuri Sweep. perspektiiv ei ole ainult MM Grupi ettevõtete teenindamine

«Me liitume Eesti kõige ambitsioonikama ärigrupiga ning on väga loogiline, et meie sihid oma valdkonnas pole kuidagi väiksemad. Eesmärk on ehitada üles regiooni kõige edukam loovagentuur, kellega soovivad teha koostööd kõik suurelt mõtlevad ettevõtted. Kuigi täna me veel kõiki kaarte lauale ei lao, siis põhjusi, miks meid eelistada, on rohkem kui mõni,» jätkas Nikopensius.

«Võtmerolli mängib siinjuures meeskonna komplekteerimine parima võimaliku loovjõuga ja sellele kavatseme me ka erilist tähelepanu pöörata. Praktikutena teame, et hea töö ei teki iseenesest ja iga eduka ettevõtte taga on head inimesed. Nüüd on sündimas agentuur, mis parimaid talente tõeliselt väärtustab,» lisas Lomp.

Ühtlasi tegi Lomp üleskutse: «Kui mõni tugev reklaamiinimene soovib nii mitmeski mõttes muutust senises tööelus ja proovida teistsuguse filosoofia taktis töötamist, tasub ühendust võtta.»

«Jätan klassikalise lõpunalja «joome kohvi või lähme jalutama» seekord ära, sest olen neid isegi teinud. Kirjuta või helista parem ja loome muutuse, mille järgi valdkond ammu januneb ning hakkame järjepidevalt tegema reklaami, nii nagu tehakse seda kõigis kõrgelt arenenud turundusriikides. Veel pole hilja,» märkis Lomp.