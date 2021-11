Tallinna trammihange — üle 1000 päeva kestnud läbikukkumiste jada

Nüüdseks on TLT trammihankega jõutud kolmandale ringile. Ja kuigi trammitee laius pole muutunud, on seekord vähemalt taotluse esitanud juba neli huvilist. TLT ei tunnista vastuses Postimehele, et esimese kahe hanke korraldamises esines puudujääke, kuid möönab, et neil on tootjatega olnud vahepeal väga mahukas infovahetus.

Parem arusaam trammiturust ning tootjate ootustest on andnud ka esialgseid tulemusi. Käimasolevas hankes on taotluse osalemiseks esitanud mitu juhtivat trammitootjat: CAF (Hispaania), Stadler (Šveits), Škoda (Tšehhi) ja PESA (Poola). Pakkumiste esitamise tähtajaks on seatud 19. november.

Kuigi tootjate huvi võimaldab seekord olla hanke õnnestumise suhtes optimistlikum, on uute trammide ajagraafik juba lõhki. Nimelt olid uued trammid eelkõige mõeldud Vana-Sadama trammiliinile, mis peab valmima hiljemalt 2024. aasta teises kvartalis. See on range tärmin, mille sätestab taasterahastukavas Euroopa Komisjoni seatud vahe-eesmärk.

Trammitootjatele suvel korraldatud infopäeva materjalidest aga järeldub, et trammiliini pikenduse valmimise ajaks uued trammid kohale ei jõua. Nimelt loodab TLT esimese trammi vastuvõtusertifikaadi kinnitada 28 kuud pärast lepingu sõlmimist. TLT vastas Postimehele, et võitjaga loodetakse leping allkirjastada 2022. aasta esimeses pooles. See aga tähendab, et ka parima stsenaariumi korral võib esimene uus tramm kohale jõuda umbes 2024. aasta teises pooles. Kõik kaheksa trammi peavad olema üle antud alles 37 kuud pärast lepingut ehk eelduslikult alles 2025. aasta keskpaigaks.

Seejuures tõdeb linnafirma veel ise, et protsess võib venida ka pikemaks. «Nagu varasemad hanked on näidanud, ei ole kunagi välistatud ka vaidlustused, mis võivad lepingu allkirjastamise aega edasi lükata,» möönab TLT. Kartusteks on ka alust: kui Tallinn eelmine kord CAFilt 20 uut trammi soetas, esitas Stadler juba kolm vaidlustust.

Vaidlustamine on aga kõigest üks oht karisid täis teel: TLT sõnul pole ka tootjatele tutvustatud ajakavas tärminid jäigad ja kõik sõltub ikkagi läbirääkimistest. TLT vastusest jääb mulje, et pigem arvestatakse võimalusega, et tootjatele tuleb aega juurde anda. «Arvestades tänast maailma olukorda, võimalikke tarneraskuseid jms, lähtume sellest, et Tallinnasse jõuaksid vajalikud trammid. Loodame püsida oodatud ajaraamis, kuid väljatoodud tähtajad on läbiräägitavad.»

Seetõttu on sisuliselt selge, et kõik uued trammid soovitud ajaks kindlasti kohale ei jõua, ning kui hilinetakse aasta on läinud üsna hästi. TLT teatel ei tähenda eelnev, et liini ei saaks avada. «Vana-Sadama trammiliini saab käivitada ka olemasolevate trammidega, kuigi täpsustatud andmeid liinisageduse osas veel ei ole.»

Loksumine jätkub

Aga on ka teine võimalus: renoveerida reservi kuuluvaid üle 20 aasta vanuseid tramme ning suunata need ajutiselt liinile. TLT näib selle mõttega ka arvestavat. «Hetkel teostame turu-uuringut KT4 Tatra tüüpi trammide renoveerimise hindamiseks, mis pikendaks nende kasutusiga. Lähtudes trammihanke tulemustest, ei ole välistatud ka vanemate trammide täiendav renoveerimine, et TLT ühissõidukipark vastaks tarbijate ootustele,» ütles ettevõte.

Praegu on TLT masinapargis 66 trammi, millest 40 on soetatud või renoveeritud viimasel kümnendil. Renoveerimata tramme on trammipargis 26, kuid liinil sõidab neist vaid kaheksa. TLT jutust võib välja lugeda, et esmalt on plaanis renoveerida need kaheksa ja seejärel võidakse minna ka reservi kallale.

Peale selle, et TLT suutmatus trammihanget läbi viia võib tähendada hõredamat graafikut või sõitu päevinäinud trammides, on küsimus ka rahas. Ei ole põhjust kahelda, et 2019. aastal saanuks trammid kätte märkimisväärselt odavamalt kui nüüdses majanduskeskkonnas. Viimase luhtunud hanke ajal teatas TLT rahvusringhäälingule, et kaheksa uue trammi ost läheb hinnanguliselt maksma 25,3 miljonit eurot. Kui palju trammid 2021. aastal maksta võiksid, Tallinna linnale kuuluv äriühing täna ei ütle. «TLT poolt läbiviidava hanke eeldatavat kogumaksumust me enne hanke pakkumiste saamist ei saa avalikustada.»

Samuti on praegu veel selgusetu, kas Tallinn otsustab kasutada optsiooni 15 lisatrammi ostmiseks. TLT kinnitas Postimehele, et optsiooni kasutamine võimaldaks praegusel neljal liinil loobuda täielikult renoveerimata trammide kasutamisest.