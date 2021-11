Wolt vahetab seitsme miljardi euro eest omanikku

Woldi 7-miljardi eurone ostutehing toimub nõnda, et DoorDash maksab tehingu eest oma aktsiatega. Ühe DoorDashi aktsia hinnaks on sealjuures 206,45 dollarit. Firma prognoosib, et tehingu eest tasutakse Soomes makse rohkem kui 600 miljoni euro väärtuses, kui tehinguga vahetatavad aktsiad maksustatakse.

DoorDashi juht Tony Xu loodab tehinguga kasvu kiirendada. Juba on teada seegi, et Wolti praegune juht Miki Kuusi jääb ettevõttesse edasi ning tema otseseks juhiks saabki Tony Xu.

Wolt teatas, et neil on 4000 töötajat ning ettevõte on esindatud 23 riigis. Wolt Eesti OÜ-l on maksuameti andmetel kolmanda kvartali seisuga 1035 töötajat ning lõppenud kvartalis tekkis ettevõttes 4,3 miljonit eurot maksustatavat käivet.