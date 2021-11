Venemaal võltsitakse laialdaselt kalakonserve

Seireasutus Rosselhoznadzori asjatundjad tegid kokkuvõtte Venemaal menukate saira kalakonservide uurimise tulemustest, pressiteate kohaselt võeti proovid 90 konservist, vahendab Interfax.

Tulemusena tuvastati, et 30 protsendil juhtudest oli saira asendatud Kaug-Ida sardiiniga, viiel protsendil idaheeringaga.

Pressiteate kohaselt uuriti kuni hiljutise ajani toodangut kvaliteedi ja toiduohutuse osas, tuvastades mikrobioloogilisi, keemilisi, parasitoloogilisi jms näitajaid, kuid nüüd on võetud laialdaselt kasutusele molekulaardiagnostilise meetodid, mis võimaldavad tuvastada kala geneetiliselt.

Suur kalakonservide tootja süüdistab tööstust massilises võltsimises

54 protsendi konserveeritud sairast toodete puhul on tegemist võltsingutega ning vähemalt 10 Venemaa ettevõtet paneb näiteks heeringat saira asemel konservidesse, ütles Venemaa ühe suurima kalakonservide tootja Dobrofloti grupi juht Aleksandr Jefremov RBK-le.

Jefremovi sõnul juhtis paar kuud tagasi ettevõte tähelepanu sellele, et poeriiulitele on ilmunud palju üliodavaid sairakonserve, mis tõttu ei lähe Dobrofloti tooted kõrge hinna tõttu müügiks. Samas väidab Jefremov, et peale Dobrofloti ei püüa Venemaal keegi teine sairat. Ettevõte uuris ka tollistatistikat ning selgus, et keegi ei ole seda Venemaale importinud.

«Toorainet ei saa olla, aga samas on letid sairat täis. Oleme teinud teste ja saime aru, et see on võltsing,» ütles Jefremov. Tema sõnul lisavad tootjad saira asemel konservidesse heeringat. Dobroflot jõudis järeldusele, et 54 protsenti sairakonservidest on võltsitud ehk kuus müüaks umbes 1,4 miljonit võltssairaga konservi kuus. Lisaks müüakse võltsingut vähemalt 19 jaemüügiketi kauplustes.