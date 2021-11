Virgin Galactic on müünud veel umbes 100 piletit kosmoselendudele

«Nõudlus kosmosereisideks on suur ja me oleme müünud pileteid ennaktempos,» märkis tegevjuht Michael Colglazier avalduses.

Virgin Galacticu lennud stardivad New Mexicost, kust massiivne emalaev nad õhku viib, et saata teele selle küljes olev kosmoserakett VSS Unity.

Ettevõte on pälvinud kriitikat oma süsinikujälje pärast, mis ühe õhkutõusu puhul on ligilähedane ookeani ületava lennuki omaga, teenindades aga lõbusõidul palju väiksemat hulka inimesi. Ettevõte on lubanud otsida võimalusi, et saastet vähendada.