Kvartali jooksul püstitati uusi puidu hinnarekordeid

2020. aasta sama ajaga võrreldes on hinnakasv olnudpalju suurem. Männipalk on kallinenud ligi 40 protsenti, männipeenpalk enam kui 37 protsenti, kuusepalk enam kui 59 protsenti ja kuusepeenpalk enam 56 protsenti.

Kui eelmise kvartali lõpu seisuga olid lehtpuu jämesortimentide hinnad langustrendis, siis kolmanda kvartaliga on kõigi nelja sortimenti hind teinud suure hüppe ülesse. Kvartaliga kallines kasepakk ligi 9 protsenti, kasepalk enam kui 16 protsenti, haavapalk 22,5 protsenti ja lepapalk enam kui 19 protsenti. Haava- ja lepapalgi hind on ühtlasi ka hinnastatistika absoluutsed rekordid.

Eelmise aasta septembriga hindu võrreldes on hinnatrend laias laastus sama. Kasepakk kallinses aastaga ligi 10 protsenti, kasepalk ligi 9 protsenti, haavapalk enam kui 22 protsenti ja lepapalk 24 protsenti.

Kallimaks sordiks on kolmkümmend järjestikku kuud olnud kasepuit ja odavaimaks kaheteistkümnendat kuud haavapuit. Aastataguse ajaga võrreldes on jätkuvalt langustrendis haavapuit, hinnalangus oli ligi 6 protsenti. Teised sordid on eelmise aasta septembriga võrreldes kallinenud – männipuit enam kui 7 protsenti, kuusepuit enam kui 5 protsenti ja kasepuit ligi 15 protsenti.