Tuulikutest ei piisa? Suurbritannia valitsus pani Rolls-Royce'i väikseid tuumareaktoreid tootma

SMR tüüpi reaktorite ehitamine on tunduvalt odavama kui suure tuumajaama rajamine, kuna suur osa tootmisest ja reaktori kokkupanemisest leiab aset tehastes.

Suurbritannia ettevõtlus- ja energeetikaminister Kwasi Kwarteng ütles, et SMRid pakuvad võimalusi kulude kärpimiseks ja tuumajaamade kiiremaks ehitamiseks, et tagada inimestele puhtam energia.

Rolls-Royce lisas, et uuel tehnoloogial põhinev elektrijaamadest võtab enda alla umbes kümnendiku tavapärase tuumajaama suurusest ja selle tootmisvõimsus on 470 megavatti, mis on sama palju kui umbes 150 maismaatuulikul.