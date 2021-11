Rahapesu Andmebüroo tühistas krüptofirma tegevusloa

«See on suur oht Eesti riigi mainele ja majandussüsteemile, et Eestis on hetkel ligikaudu 400 tegevusluba virtuaalvääringute teenusepakkumiseks, kellest suur osa on Eestiga nõrgalt seotud. Näeme virtuaalvääringu teenusepakkujates eelkõige finantskuritegevusega seotud riskide järk-järgulist kuhjumist ning nende realiseerumist. Ülalkirjeldatud näide on üks nendest,» ütles Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.