Bolt sattus skandaali: sõit lõppes pildiga vereloigus lebavast kannatanust

Kurioosseks muudavad juhtumi aga eeluurimise materjalidest leitavad fototõendid. Sealt selgub, et kokkupõrke põhjustaja edastas enne põgenemist Boltile pildi, kus taamal on näha vigastatud ja maas lebavat kannatanut. «See on üsna veider, et ta mu üles pildistas ja seejärel ise põgenes,» kommenteeris Björn Wetterling Expressenile.

Mis täpsemalt ikkagi juhtus?

Wetterlingi vigastused osutusid aga nii tõsisteks, et kannatanu üks õlaliigestest tuli endoproteesida. «See oli puhas õnn, et Björn selle õnnetuse üle elas ja ka see, et ta ei saanud tõsisemat peatraumat,» ütleb Edenmont.

Juhtum on käivitanud Rootsi avalikkuses arutelu tõukerataste regulatsiooni üle. Wetterlingi meelest on hea, et see teema nüüd päevakorda kerkib. «Tore, et selle üle arutletakse – see on ainus, mis selle õnnetuse juures hea on. Ma arvan, et peaksime need keelustama või reguleerima nii, et pätid ei saaks nendega sõita.»