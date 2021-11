«Paberihinnad on tänavu tõusnud ehk kolmandiku jagu,» ütles Euroopa juhtiva paberimüüjaid Igepa grupi Eesti esinduse Igepa Libra Vitalis AS tegevjuht Aivar Liit.

Suurt hinnatõusu kinnitab ka trükikoda. «Kõige suurem hinnatõus on olnud 30% aasta algusest,» kinnitas trükikoja Paar asedirektor Hanno Külm. «Mõne paberi puhul on tõus olnud viis-kuus protsenti, aga enam on tõusnud just nende paberite hinnad, mida me niigi palju kasutame.»