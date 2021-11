Kanada valitsus Air Canadale: pange oma tegevjuht prantsuse keelt õppima

Air Canada tegevjuht Michael Rousseau lubas eelmisel nädalal parandada oma prantsuse keele oskust ja vabandas märkuste eest, milles ta väitis, et tal ei ole vaja rääkida prantsuse keelt, mis on Kanada teine keel, kuigi lennufirma on ametlikult kakskeelne, vahendab Reuters.

Keel on endiselt tundlik teema enamasti prantsuskeelses Quebecis, riigi suuruselt teises provintsis, kus rahulolematus inglise keele domineerimise üle aitas 1970. aastatel kaasa separatistliku Parti Quebecois tõusule.

Rousseau kommentaarid ja otsus pidada oma kõne peaaegu täielikult inglise keeles sai rohkelt kriitikat Kanada peaministri Justin Trudeau poolt ja Montrealis, kus on lennufirma peakorter.

Esmaspäeval avalikustatud kirjas Air Canada juhatusele ütles asepeaminister Chrystia Freeland, et Rousseau oskus suhelda prantsuse keeles «peaks olema üks tema peamistest tulemuslikkuse eesmärkidest, mille juhatus on kehtestanud, ja see peaks mängima olulist rolli juhatuse iga-aastases hinnangus tema tegevuse kohta».

Freeland, kes on ühtlasi ka Kanada rahandusminister, ütles, et prantsuse keeles suhtlemise oskus peaks saama kriteeriumiks lennuettevõtte kõrgematele ametikohtadele edutamisel. Freeland märkis kirjas, et Ottawa omab umbes 6 protsenti Air Canada aktsiatest ja on üks lennuettevõtja suurimaid aktsionäre.