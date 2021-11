Glasgow kliimakonverentsil on fossiilkütuste lobistide arv suurem kui mis tahes riigi esindajate arv

COP26 konverentsil on rohkem fossiilkütuste tööstusega seotud delegaate kui ühestki riigist, selgus inimõigusorganisatsiooni Global Witnessi analüüsist. Global Witnessi eestvedamisel korraldatud kampaania aktivistid hindasid ÜRO poolt kohtumise alguses avaldatud osalejate nimekirja.

Aktivistide sõnul oli kliimakonverentsile akrediteeritud 503 inimest, kes on seotud fossiilkütuste huvidega. Need delegaadid on väidetavalt nafta- ja gaasitööstuse lobitöötajad ning aktivistide sõnul tuleks nad keelata.

«Fossiilkütuste tööstus on aastakümneid tegelikke meetmeid kliimakriisi vastu eitanud ja edasi lükanud, mistõttu on see nii suur probleem,» sõnas Murray Worthy Global Witnessist. «Nende mõju on üks suurimaid põhjusi, miks 25 aastat kestnud ÜRO kliimaläbirääkimised ei ole viinud globaalsete heitkoguste tegeliku vähendamiseni.»

COP-il osaleb umbes 40 000 inimest. ÜRO andmetel on Brasiilia 479 delegaadiga suurim ametlik delegatsioon.

Global Witness leidis, et fossiilkütuste lobistid on 27 riigi delegatsioonide liikmed, sealhulgas Kanada ja Venemaa. COP-il on esindatud rohkem kui 100 fossiilkütuste ettevõtet, lisaks on kohal 30 sama valdkonna kutseühingut ja liikmesorganisatsiooni.

Üks suurimaid tuvastatud organisatsioone on Rahvusvaheline Heitkogustega Kauplemise Assotsiatsioon (IETA), mis on saatnud COP-ile 103 delegaati. Nende hulgas on kolm nafta- ja gaasiettevõtte BP esindajat.

Global Witnessi andmetel toetavad IETA-t paljud suured naftafirmad, kes pooldavad kompensatsioone ja heitkogustega kauplemist, et võimaldada neil jätkata nafta ja gaasi pumpamist, selle asemel et jätta fossiilsed varud maasse puutumata.

IETA sõnul on nende ülesanne leida kõige tõhusamad, turupõhised viisid heitkoguste vähendamiseks. Organisatsiooni liikmeskonda ei kuulu mitte ainult fossiilkütuseid tootvad ettevõtted, vaid ka muud ettevõtted, näiteks advokaadibürood ja projektiarendajad.