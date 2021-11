Puhkeva majandusime taga on Euroopa Keskpanga endine president Mario Draghi, kellest sai selle aasta 13. veebruarist Itaalia peaminister ning kel on parlamendis väga suur toetus. FOTO: Chigi Palace Press Office/Filipp

Itaalia majandus, mis oli aastakümneid stagnatsioonis, on muutnud otsustavalt käiku ning tänu laialdasele vaktsineerimisprogrammile, majandusreformidele, mis on kaasa toonud suurinvesteeringuid, ning ekspordi kasvule on hakanud viimastel kuudel jõudsalt taastuma ning tõusma kiireima kasvuga suurriigiks.