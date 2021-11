Twitteris õhutatakse Elon Muski Tesla aktsiaid müüma

Maailma rikkaim mees, Tesla juht ja suuromanik Elon Musk korraldas laupäeval Twitteris rahvaküsitluse, milles tahtis teada, kas ta peaks kümme protsenti oma Tesla aktsiatest maha müüma. «Viimasel ajal räägitakse palju sellest, et realiseerimata aktsiakasum on maksudest kõrvalehoidmise viis, nii et ma panen ette, et müün kümme protsenti oma Tesla aktsiatest maha. Kas te toetate seda või mitte?» kirjutas Musk.