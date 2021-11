Euroopa gaasihinnad tõusid, kuna Putini lubatud suuremaid tarneid pole kusagilt näha

Hollandis kaubeldavad gaasi baasfutuurid tõusid 9,7 protsenti, kuna Venemaa peamise gaasijuhtme kaudu tehtud tarnetellimused näitasid, et tarned jäävad teisipäeval tunduvalt alla tavapäraste tasemete. Halvemaks tegi asjaolu see, et varahommikul voolas gaas Saksamaalt ida suunas Poola, mis on vastupidine tavapärasele suunale. Samuti tõusid elektrienergia hinnad, kuna kardetakse, et talvel ei ole piisavalt kütust soojuselektrijaamade varustamiseks.

Euroopa suurim kütusetarnija oli varasemalt lubanud alates sellest esmaspäevast saata piirkonda rohkem gaasi, kusjuures Putin andis Gazpromile korralduse täita oma Euroopa ladustamiskohad pärast Venemaa kodumaise varude täiendamise lõpuleviimist. Selle asemel teatas ettevõte, et ei müü sel nädalal oma müügiplatvormi kaudu spot-hinna eest kütust. Samuti ei broneeritud lisavõimsust, et saata Euroopasse rohkem tarneid nii esmaspäeval kui ka teisipäeval toimuvatel oksjonitel.

Euroopa gaasihinnad on sel aastal rohkem kui kolmekordistunud, kuna Venemaa hoidis tarneid piiratuna ajal, mil veeldatud maagaasi veosed suunati Aasiasse. Moskva on korduvalt öelnud, et saab Euroopasse tarnida rohkem kütust oma vastuolulise Nord Stream 2 ühenduse kaudu, ning on avaldanud Euroopa Liidule survet, et see kiidaks heaks gaasivood läbi 1200 kilomeetri pikkuse torujuhtme.