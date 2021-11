Rahanduskomisjon toetab elektrihinna tõusu toetuse maksmist

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaare sõnul on muudatuse sisseviimine menetluses olevasse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõusse vajalik, et kohalikel omavalitsustel oleks võimalik kasutada heitmekaubandusest laekuvaid vahendeid energiahinna tõusu leevendamiseks raskustes olevatele leibkondadele.

«Muudatusega lisatakse atmosfääriõhu kaitse seadusesse norm, mis võimaldab ette näha heitmekvootide enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimustes ja korras, et toetuste taotlemisega seotud menetluse ja toetuste andmise korraldamisega seotud ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus,» ütles Savisaar pressiteates.

Ta lisas, et see muudatus loob kohalikele omavalitsustele seadusliku aluse toetuste maksmiseks.

Ta lisas, et kuigi majandus on taastunud kiiresti, on samas hüppeliselt tõusnud ka hinnad ning kiireneva inflatsiooni tingimustes ei soovi riik anda lisatõuget hindade tõusule.