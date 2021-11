Brittide Brexitist saadud kahju on uute lepingute kasust 178 korda suurem

Uuringu läbiviijad arvestavad, et lähema 15 aasta jooksul moodustab uutest kaubanduslepingutest saadud kasu vaid 0,1–0,2 protsenti Suurbritannia sisemajanduse kogutoodangust (SKT), samas Euroopa Liidust lahkumisest saadavat kahju hinnatakse kuni 4 protsendile SKTst.

Elaniku kohta arvestades on uute kaubanduslepingute kasu järgneval 15 aastal 3–7 naela, samas kui Brexitist saadav kahju moodustab elaniku kohta arvestuses 1250 naela.

Uuringu läbiviijad oletavad, et suurem osa Boris Johnsoni juhitava valitsuse sõlmitud lepingutest selliste riikidega, nagu Lõuna-Korea, Singapur ja Vietnam, on vaid katse asendada lepinguid, mis Suurbritannial oleks nendega olnud ELi koosseisus.

«Need lepingud ei anna meie kaubandusele mingit täiendavat eelist,» märkis üks uuringu autoritest, Sussexi ülikooli majandusprofessor Leonard Alan Winters. «Ja kui arvestada, et mõned neist lepingutest on varasemate osalised koopiad, siis need isegi kahjustavad meie kaubandust, kuigi vähesel määral,» lisas ta.