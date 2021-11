Lugeja küsib: kas tõesti teenib koristaja 3000 eurot kuus?

Nii võibki olla, et tegus koristaja teenib kuus 2000 või 3000 eurot, seda eriti juhul, kui töö eest saadakse tasu sularahas ilma, et maksuamet asjast midagi teaks.

«Meil firmas kõrgharidusega spetsialist saab 1500-2000 eurot neto. Juhi palk on paljudes firmades 3000 neto,» kirjutas hämmeldunud lugeja. «Paistab, et koristaja amet on rohkem hinnas kui paljud muud ametid, mis tekitab minus ettevõtjana sügava küsimuse, kas peaks teistele spetsialistidele tublisti palka tõstma? Koristaja saab juhiga sama palka, üks ametlikult, teine sularahas. Kontoseis sama,» lisas ta.

Kui ametlike kodukoristusteenuste pakkujate hindu vaadata, siis või 100 eurot korra eest olla täiesti tavaline taks. Koristus.ee lehel on välja toodud, et hinnad algavad 1 eurost ruutmeetri kohta, kui lõplik hind sõltub sellest, kui kasimata elamine on. Smilecleaning.ee lehel küsitakse 100-ruutmeetrise elamise igapäevas koristamise eest 98 eurot. Suurpuhastuse eest tuleb välja käia aga koguni enam kui 200 eurot. Facebookis ringi vaadates võib leida ka veidi soodsamaid pakkumisi, leheküljel Kodukoristus algab igapäevane koristustöö 70 eurost ning suurpuhastus on veidi kallim.