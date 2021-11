Postimees Grupp sai uue tehnoloogiajuhi

Postimees Grupi juhatuse esimehe Toomas Tiiveli sõnul kandub grupi tehnoloogiaüksuse raskuskese lähiaastatel IT arenduse suunas ja seetõttu vajas Postimees Grupi arenduspool lisajõudu. «Martinil on varasemast suur kogemus arendustiimide ehitamisel ja juhtimisel ning usume et ta suudab väärt spetsialiste kaasates arendusprotsessi kiiremaks ja läbipaistvamaks muuta,» selgitas Tiivel.