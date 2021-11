Rehvivahetajatel on hullud päevad. Vaata, kui pikad on järjekorrad ja kui palju rehvivahetus maksab

Aalux Rehvide juhataja Alar Niilus rääkis, et kiireks läks neil juba eelmisel nädalal. «Täna on järjekord vähemalt tunnine,» kirjeldas ta seisu töökodades, kus vahetust peab ootama elavas järjekorras. Töökodades, kus aega saab ette broneerida, on kõik ajad kinni vähemalt kolm päeva ette.

«Tallinnasse on veel mõned vabad ajad, aga Viljandis, kus meil on kõige suurem esindus, on esimesed vabad ajad alles neljapäeval. Täna hommikul oli veel ka teisipäevaks ja kolmapäevaks, aga poole päevaga tõmmati kõik kohe täis,» tõdes Niilus.

Ka Digestone grupi ukse taga Tartumaal oli pikk elav järjekord.

«Kolm päeva on ette ära broneeritud ja meil on paras hullumaja. Asi läks kiireks juba eelmise nädala reedel,» kirjeldas seisu Rehvitakso müügijuht Imbre Jõgimar.

Öised miinuskraadid on pannud inimesi rehvivahetusele mõtlema. «Millal kiireks läheb, sõltub täiesti termomeetrist ja mitte kalendrist. Paar lainet on sel sügisel enne ka olnud. Kui esimesed öökülmad olid, siis olid järjekorrad päris pikad ja kutsusime tööle ka need, kellel oli vaba päev. Praegu on poisid kõik tööl, jälgime ilmaennustust. Eks jaanuaris ja veebruaris saab rohkem puhata,» võttis Niilus kokku.

Mõned kliendid soovivad sügisel ka uusi rehve osta, kuid Niiluse sõnul on selleks juba veidi hilja. «Rege rauta suvel,» arvas ta. «Iga aasta on nii, et talv tuleb miskipärast üllatusena. Muidugi oleneb kõik ka palgapäevast ja inimesed lükkavad rehviostu edasi. Kui seda aga liiga pikalt edasi lükata, siis ei pruugi soovitud rehve enam olla. Seda eriti praegusel ajal, kui kaubad liiguvad aeglasemalt kui me harjunud oleme,» märkis ta. «Mul ei ole tarneraskusi, hiinlastel on tarneraskused,» lisas Niilus.