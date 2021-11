Kalkulaator ⟩ Vaata, kas saad riigilt hüvitist kodusooja hinnatõusu korvamiseks

Hüvitise sihtrühmaks on leibkonnad, kelle netosissetulek on allpool suhtelise vaesuse piiri. Suhtelise vaesuse piiri arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on selle summa osa 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul 0,3. Nii on näiteks kahe täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere suhtelise vaesuse piir 1413 eurot.