Absoluutses vaesuses elavate osakaal vähenes mullu 2,2 protsendile

Suhtelises vaesuses elas mullu 20,6 protsenti Eesti elanikkonnast, samuti 0,1 punkti väiksem osatähtsus kui 2019. aastal, teatas statistikaamet.

Statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo selgitas pressiteates, et absoluutne vaesus näitab kui suur osa ühiskonnast ei ole võimeline end ära elatama. «Absoluutses vaesuses elas möödunud aastal ligi 28 700 inimest, mida on küll mõnevõrra vähem kui sellele eelnenud aastal, kuid arvestades, et nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek oli väiksem kui 220 eurot, võiks see näitaja kindlasti veel langeda,» ütles Müürsoo.

Suhteline vaesus näitab aga sissetulekute ebavõrdsust riigis. Suhtelises vaesuses elas 2020. aastal ligi 270 800 inimest, kelle leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek oli väiksem kui 631 eurot. «Piltlikult öeldes võib suhtelises vaesuses elav inimene küll hästi teenida, aga kuna teistel ümberringi on veel suurem sissetulek, tekib ebavõrdsus. Suhtelise vaesuse osas on samuti märgata kerget langust, aga muutus on siiski minimaalne ja eelmiste aastatega võrreldes püsib näitaja pigem samal tasemel,» nentis analüütik.

Võrreldes 2019. aastaga langes suhtelise ja ka absoluutse vaesuse määr vähemalt kolme lapsega paaride ja 18–24-aastaste hulgas, tõusis aga üksikvanemate seas. «Suhteline vaesus oli suurim üksi elavate 65-aastaste ja vanemate vanusegrupis. Kõige suurem muutus toimus aga üksikvanemate seas – aastaga kasvas suhtelises vaesuses elavate üksikvanemate arv kümnendiku võrra. Absoluutse vaesuse määr oli jätkuvalt kõrgeim töötute hulgas,» täpsustas Müürsoo.

Kõige suurem oli suhtelise vaesuse määr Ida-Virumaal, 31,4 protsenti. Järgnesid 30 protsendiga Võru ja 29,3 protsendiga Valga maakonnad. Kõige madalam, 16,5 protsenti, oli suhtelise vaesuse määr Harjumaal. Tartu maakonnas oli näitaja 18,8 protsenti ja Lääne-Viru maakonnas 19,5 protsenti.

Absoluutse vaesuse määr oli kõrgeim Lõuna-Eestis, 2,5 protsenti, ja madalaim Lääne-Eestis, 1,4 protsenti.

Ilmajäetuses elavaid inimesi ehk neid, kes ei saa endale mitmeid ühiskonnas levinud hüvesid lubada, oli 2021. aastal veidi vähem kui eelnevatel aastatel ehk 4,9 protsenti Eesti elanikkonnast. Kõige rohkem tajuvad ilmajäetust 65-aastased ja vanemad elanikud, kellest ilmajäetuses elavate osakaal on 7,8 protsenti, kõige vähem aga 18–24-aastased, kelles seas on vastasv osakaal 2,5 protsenti. Aastaga oli kõige rohkem vähenenud just ilmajäetust kogevate laste ja noorte hulk.

Hinnangud põhinevad 2021. aasta Eesti sotsiaaluuringu andmetel, mille avaliku huvi peamine esindaja on sotsiaalministeerium. Uuringus osales 6467 leibkonda. Uuringuga kogutakse aastasissetuleku andmeid, seetõttu küsiti 2021. aastal 2020. aasta sissetulekute kohta. Aastasissetulek on vajalik vaesuse ja ebavõrdsuse näitajate arvutamiseks. Sotsiaaluuringut korraldatakse ühtse metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.

Suhtelise vaesuse määr näitab nende inimeste osatähtsust, kelle leibkonna koosseisu arvestav kuu sissetulek ehk ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam. Suhtelise vaesuse piir on 60 protsenti leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist. Ekvivalentnetosissetulek on leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.