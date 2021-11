Absoluutses vaesuses elavaid eestimaalasi on jäänud vähemaks

Suhtelises vaesuses – ehk olukorras, kus leibkonna koosseisu arvestav kuusissetulek oli alla 631 euro – elas mullu ligi 270 800 inimest ehk 20,6 protsenti Eesti elanikkonnast, mis on samuti 0,1 protsenti väiksem kui 2019. aastal, teatas statistikaamet. Suhteline vaesus näitab sissetulekute ebavõrdsust riigis.

«Absoluutses vaesuses elas möödunud aastal ligi 28 700 inimest, mida on mõnevõrra vähem kui sellele eelnenud aastal,» ütles statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo.

Üksikvanemad langesid suuremasse vaesusse

Ilmajäetust kogevad vanemaealised

Ilmajäetuses elavaid inimesi ehk neid, kes ei saa endale mitmeid ühiskonnas levinud hüvesid lubada, oli 2021. aastal veidi vähem kui eelnevatel aastatel ehk 4,9 protsenti Eesti elanikkonnast. Kõige rohkem tajuvad ilmajäetust 65-aastased ja vanemad elanikud, kellest ilmajäetuses elavate osakaal on 7,8 protsenti, kõige vähem aga 18–24-aastased, kelles seas on vastav osakaal 2,5 protsenti. Aastaga oli kõige rohkem vähenenud just ilmajäetust kogevate laste ja noorte hulk.