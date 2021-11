Tallinna Vee juhatusega liitub varahaldusdirektor Tarvi Thomberg

Thombergil on ettevõtte sõnul pikaajaline juhatuse liikme kogemus erinevatest infrastruktuuri- ja tehnoloogiaettevõtetest. Ta on olnud nii võrguettevõtte Elektrilevi kui ka tootmistehnoloogiat arendava ettevõtte Enefit Outotec Technology juhatuse liige ja ka viimase tegevjuht. Alates 2021. aasta jaanuarist on ta tehnoloogiaettevõtte Bercman Technologies nõukogu liige.