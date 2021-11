Eesti maksusüsteem hinnati maailma kõige konkurentsivõimelisemaks

Kohaliku maksusüsteemi tugevustena tuuakse teiste seas esile maamaksu sõltumatust sellel paikneva kinnisvara väärtusest ja 20-protsendilist ettevõtete tulumaksu, mis rakendub üksnes kasumi väljavõtmisel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul aitab tugev ning konkurentsivõimeline maksusüsteem Eestil hoida oma ettevõtluskeskkond siinsetele ettevõtjatele soodne ja ligi meelitada välismaa ettevõtjaid.

«Globaliseerunud maailmas on läbipaistev ja õiglane maksusüsteem üks olulisemaid kaalukeeli ettevõtjale, kes mõtleb äri rahvusvahelisele laiendamisele või tagasi toomisele Euroopasse. Eesti maksusüsteem toetab vaba ettevõtlust ja vähene bürokraatia annab võimaluse keskenduda maksimaalselt oma toodete ning teenuste arendamisele, mis on tugev konkurentsieelis,» ütles Sutt.

Ta tõi välja, et riigid üle maailma otsivad võimalusi, kuidas meelitada ettevõtjaid enda majandusruumi panustama ja konkurents üha tiheneb. «Koroonapandeemia on väga ilmekalt esile toonud füüsilise ruumi võimalused ja piiratuse äritegevuses. Eesti digilahendused aitavad edukalt reageerida ootamatustele. Üha kasvavas konkurentsis talentide pärast on meie plussiks ka lihtne ja ühetaoline üksikisiku tulu maksustamine konkurentsivõimelise maksumääraga. Eesti maksusüsteemi tugevust ja riiklikke digiteenuseid äritegevuse toetamiseks märgatakse kõikjal,» märkis Sutt.

Viimast kinnitab konsultatsioonifirma Brand Finance tänavune riiklike brändide raport, millest selgub, et Eesti on kõige kiiremini kasvav riiklik kaubamärk maailmas. Võrreldes eelmise aastaga kasvas Eesti brändi väärtus 38 protsenti. Raporti kohaselt on Eesti edule pannud aluse digiühiskonna edukas toimimine koroonapandeemia vältel. Raportis tuuakse esile ka e-residentsuse programm ühe suurima panustajana riikliku brändi tugevusse ja kiiresse kasvu. E-residentsus on kogu maailmas unikaalne Eesti riigi programm, mis võimaldab ettevõtjatel üle maailma asukohast sõltumatut ligipääsu Eesti turvalistele ja mugavatele digiteenustele, mistõttu nad saavad 100 protsenti virtuaalselt Euroopa Liidu ettevõtte luua ja seda ka virtuaalselt juhtida.

«Ajal, mil paljud riigid hakkasid koroonapandeemia puhkedes alles otsima lahendusi teenuste digitaliseerimiseks, olid 99 protsenti Eesti avalikest teenustest ühiskonnale juba digitaalselt kättesaadavad. Eesti on julgelt ehitanud oma digitaalset infrastruktuuri ja kõrged positsioonid rahvusvahelistes edetabelites kinnitavad, et meid nähakse eeskujuna,» ütles e-residentsuse programmi tegevjuht Lauri Haav.

Ta lisas, et Eestil on põhjust uhkust tunda mitmete innovaatiliste lahenduste üle ja e-residentsus kuulub kindlasti nende hulka. Eesti oli esimene riik maailmas, mis hakkas väljaspool riigipiire elavatele inimestele pakkuma e-residentsust. Praegu on Eesti eeskujul sarnaseid algatusi käivitanud või käivitamas näiteks Leedu, Läti, Dubai, Aserbaidžaan, Portugal, Ukraina ja teisedki.

«Riigid näevad selles nii otsest kui ka kaudset majanduslikku kasu. E-residentsus on Eestile esmaklassiline mainekujundustööriist, diplomaatilise võimu edendaja, kohaliku ettevõtluse elavdaja ja Eesti majanduse suurendaja. Tänu e-residentsusele ja konkurentsivõimelisele maksusüsteemile saab innovatsioon Eestis sisse uue hoo ning riigikassasse jõuab eduka ettevõtluse maksutulu,» ütles Haav.

Ta märkis, et tänaseks ligi 90 000 e-residenti aitavad Eesti riiklikku brändi tutvustada enam kui 170 riigis üle maailma ja kanda edasi Eesti digiühiskonna edulugu. «Tänu kiiresti kasvavale Eesti fännide kogukonnale ja sellega kaasnevalt diplomaatilise mõju kasvule nii äris, kultuurist kui ka välispoliitikas on põhjust uskuda, et Eesti brändi väärtus jätkab hoogsat kasvu ka tulevikus,» märkis Haav.