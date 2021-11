Linnaruumi analüüsiv Fyma: Tallinn pole andmetest huvitatud

Kas Tallinna transpordiametil on aimu, mitu jalgratturit päevas kasutab punaseks võõbatud rattateid? Ei ole. Kas ­Tartu linn teab, kui mitu ­autot Riia tänava raudteesilla alt tipptunni ajal läbi sõidab? Kui teabki, siis umbkaudu. Idufirma Fyma juht Karen K. Burns ütleb, et hea linnaplaneerimine algab aga just sääraste andmete kogumisest.