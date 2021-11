Koda esitas taasterahastu toetuste eelnõule 11 ettepanekut: tingimused tuleb selgemalt lahti kirjutada

116 miljonit eurot on ette nähtud ettevõtete digipöörde toetamiseks. Näiteks majanduse digipöörde jaoks on 73 miljonit eurot ja ettevõtete konkurentsivõime toetamiseks välisturgudel 33 miljonit eurot.

Uue määruse peamine eesmärk on kehtestada taastekavas nimetatud reformideks ja investeeringuteks antavate toetuste kasutamise üldtingimused ning nõuded toetuse saajatele. Iga konkreetse toetusmeetme kohta teeb riik eraldi toetuse andmise tingimused, kuid need peavad olema kooskõlas üldtingimustega. Seega mõjutab eelnõu kõiki ettevõtteid, kes soovivad taotleda toetust, mida Eesti maksab välja taaste- ja vastupidavusrahastust.

Kaubanduskoda esitas rahandusministeeriumile 11 ettepanekut, et muuta üldtingimuste määruse eelnõu ettevõtete jaoks selgemaks. Näiteks palus koda ministeeriumil täpsustada ühte toetuse maksmisega seotud punkti. Nimelt on eelnõus kirjas, et riik võib toetuse maksmise või ettemakse tegemise peatada või maksmisest keelduda, kui Euroopa Komisjon on teinud otsuse toetuse makse peatamise või toetuse maksest keeldumise kohta.