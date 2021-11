Eesti Pank hoiatab väikeinvestoreid: hinnad on nii kiiresti tõusnud, et tuleb arvestada kukkumise riskiga

Tõrs tõdes, et Eesti aktsaihindade kasvu naaberriikidega võrreldes tuleb tõdeda, et see kasv on väga kiire. Hinnakasv peegeldab aga seda, et see kasv on suhteliselt õhuke. Õhukese turu korral võimendab suhteliselt väike raha lisandumine turgu ja kui see raha lahkub, siis on ka langus suurem, rääkis Tõrs.