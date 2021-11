Jüri Ratas põhjendab, miks hinnarallis ellu jäämiseks oleks vaja käibemaksu langetada

Valitsuskoalitsioonis on käibemaksu langetamise osas erimeelsused. Kui Keskerakond on seda meelt, et käibemaksu energiakandjatele peaks langetama, siis Reformierakond seda mõtet ei toeta. Nii kinnitas rahandusminister Keit Pentus- Rosimannus, et käibemaksu alandamine toetaks rikkamat elanikkonda, kes rohkem tarbivad ning tegelikult toetust ei vaja. Rahandusministri seisukoha kohta saab põhjalikumalt lugeda siit.