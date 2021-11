ÜLEVAADE ⟩ Millistes nutirakendustes eestlased kõige rohkem raha kulutavad

Nii Apple’i App Store’is leitavate kui ka Google Play poes pakutavate rakenduste ning rakendusesiseste ostude tasu on võimalik lisada igakuisele telefoniarvele ning seda võimalust kasutatakse ka rohkelt ära. Elisa statistikast selgub, et Google Play poest leitavate äppide vaatest soovitakse mobiiliarvele kõige sagedamini lisada YouTube Premium, Google Music ning Tinder Gold kuutellimusi ja populaarne on ka Google Drive’i salvestusruumi soetamine.

«Lisaks tuntud äppide tellimustele lisatakse mobiiliarvele tihti ka lastele mõeldud mängudes pakutavaid mikro-oste, näiteks Robloxi või ​​Homescapes rakenduse virtuaalmünte,» sõnas Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann. «Teenuste ja äppide tasu lisamine mobiiliarvele on mugavaks ja kiireks valikuks, kuid kui tegemist on lapse käsutuses oleva seadmega, tasuks kindlasti kokku leppida piirid ning vajadusel Play Store’is või App Store’is ostude tegemist piirata.»

Mobiiliarvega tasumist ei kasutata siiski vaid rakendusesiseste ostude sooritamiseks. Ploomann märkis, et mobiilimaksed on paljudel juhtudel muutunud harjumuspäraseks ning mugavaks alternatiiviks pangakaardi või muu makselahendusega tasumisele ja seega leiab järjest enam igapäevaseid teenuseid, mis lubavad kulutatud summa lisada telefoniarvele.

«Koroonaviirusest tingitud aeg on hüppeliselt kasvatanud ka Eesti ajakirjandusväljaannete digitellijate hulka ning seejuures on lugejad paljudel juhtudel oma tellimuse vormistanud just mobiilmaksete abil, eesmärgiga lisada igakuine tasu mugavalt sideteenuste arvele,» lausus Ploomann. «Seega pole üllatav, et kõige levinumate M-maksete hulka on jõudnud ka portaalide nagu Delfi, Postimees, Õhtuleht, Äripäev, Geenius ja Edasi tasud.»