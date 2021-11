Analüütik: hinnatõus kiireneb, kõikide energiakandjate mõju pole veel kohale jõudnud

Energia kallinemine kergitab hindu

Pool 7-protsendilisest hinnatõusust tuli Elmiku sõnul energia kallinemisest. Elektri hind tõusis aastaga 40 protsendi võrra. Elektri börsihind oli oktoobris endiselt kõrge, aga madalam kui septembris, kuna ilm on elektri tootmiseks soodsamaks muutunud. Teiste energiakandjate kiire hinnatõus on endaga kaasa viinud ka nafta. Nafta hind kerkis oktoobris üle 80 dollari piiri. Mootorikütuste hind Eesti tanklates tõusis aastaga kolmandiku võrra. Swedbanki hinnangul püsivad energiahinnad kõrged kevadeni, kuna nõudlus energia järele on tugev, samal ajal kui selle pakkumine on piiratud.