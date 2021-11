Ixellioni majandusaruande kohaselt oli ettevõtte möödunud aasta müügitulu 127,6 miljonit ja muud tulud 838,7 miljonit eurot võrreldes nulli euro müügitulu ja 1709 euro suuruste muude tuludega 2019. aastal. Mille müügist müügitulu saadi, pole aruandes öeldud, aga samas on näidatud, et ettevõttel on kahe miljardi euro väärtuses müügiks ostetud nikkeltraati puhtusega 99,82 protsenti ja keskmise paksusega 0,025 millimeetrit.