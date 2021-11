Hästi juhitud innovatsioon ettevõtte rahakotti auku ei näri

Eesti rahvatarkus ütleb, et iga kingsepp jäägu enda liistude juurde. Ettevõtluse eesmärk on aga tulusid kasvatada, nii et seetõttu peavad ettevõtted vähemal või suuremal määral tegelema innovatsiooniga. Need võivad olla ka n-ö uued kingad. Avastamine ning uute teadmiste hankimine on inimestele loomuomane juba aegade algusest. Ega niisama ei vea Hollywoodi ulmefilmide žanrit eelkõige kosmosega seotud teemad ning investorid jaga lahkelt raha Elon Muskile. Seega võib innovatsioon olla ka kirg. Mis iganes põhjusel see teekond ette võetakse, siis oluline on läheneda innovatsioonile süsteemselt, sest edukalt suudavad teha seda vähesed.

Kurb statistika – innovatsioonipidurid võivad olla 10 korda ebaedukamad

Innovaatilised ettevõtted – olgu need siis patentide arvu või lihtsalt innovaatiliste tööpraktikate kaudu – on väga paljude erinevate uuringute alusel majanduslikult konkurentidest edukamad. Ühe viimase, 2021. aastal avaldatud Sydney Tehnoloogiaülikooli uuringu järgi, on innovaatiliste ettevõtete käibe kasv 1,95% võrra suurem kui mitteinnovaatilistel konkurentidel. Kuid on ka uuringuid, mis väidavad, et käive võib olla isegi 10% parem ning ettevõtte kasum veel enamgi. Kõige radikaalsemal juhul on PwC leidnud 2018. aastal, et teatud majandusnäitajates on innovaatilised ettevõtted isegi rohkem kui 10 korda edukamad enda otsestest konkurentidest. Ja kuigi globaalsete suurettevõtete juhid väidavad järjepidevalt, et nende prioriteet on innovatsioon, siis kukub nii ülikoolide kui ka konsultatsiooniettevõtete uuringute järgi jätkuvalt läbi 50-90% innovaatilistest algatustest. Olgu need siis startup’id või suurte ettevõtete pingutused.

Õppiv organisatsioon julgeb vigu teha

Ettevõtluse peamine eesmärk on teenida tulu ning seda ka innovatsiooni korral. Samas peab innovatsioonitiimi eesmärk olema eelkõige õppida ja alles siis kasumit toota. Miks nii? Põhjus on selles, et edukas innovatsioonitiim suudab kokku korjata suure hulga ideid ning nendest välja selekteerida need mõned üksikud, mis tegelikult klienti kõnetavad ning lõpptulemusena ettevõttele tulu genereerivad. Samal ajal jäävad tegemata need teenused ja tooted, mis võivad tunduda ägeda ideena, kuid kliente tegelikult ei kõneta. Vähemalt sel ajahetkel. Tootearendus ei ole reeglina edukale ettevõttele kiire ning odav lõbu. Seega aitab teadlik valik ning eelnev turu tundmine uues valdkonnas vajadusel säästa ka kulusid ebaõnnestunud teenuste arvelt. Ehk inimkeeli välditakse kulukaid ja rumalaid valikuid. Näiteks Google jagab avalikult infot enda poolt tapetud teenuste kohta (vt killedbygoogle.com). Veel rohkem ideid sureb aga veel enne, kui see üldse klientideni jõuab.

Seega aitab innovatsioonitiim teha teadlikke otsuseid. See eeldab, et terve organisatsioon tunnistab, et nende isiklik arvamus ega kogemus ei ole ülimuslik. Seda saabki teha ainult õppiv organisatsioon, kus julgetakse rääkida ka kõikidest nendest katsetustest, mis loodetud tulemust ei too. Ka õppimine peab olema teadlik ning selleks tuleb võtta aega.

Praktikas tähendab see: