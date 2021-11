Nestor: tööstuses jagub nõudlust, aga mitte töökäsi

Mujal Euroopas on see suhe vastupidine. Lihtsustatult: me teeme liiga palju tööd liiga vähese raha eest.

Nii mõnegi ettevõtja arvates on ainus lahendus sellele probleemile võõrtööjõud. «Ent nagu me teame, ei ole kolmandatest riikidest töötajate toomine Eestisse lihtne. Ja Euroopa Liidust ei soovi liinitöötajate tagasihoidlikku palgataset arvesse võttes tulla siia keegi. Kui ettevõtja murest on võimalik aru saada, siis ühiskondlikus plaanis tuleb tõsiselt küsida, kas töötajate hankimine välismaalt mõistlik ja vajalik on. Ehk ongi tööstuses võimalik vähemate töökätega hakkama saada? Nimelt – kuigi tööstuses on hõivatud 18% Eesti tööjõust, annab see vähem kui 15% majanduses loodud rikkusest. Mujal Euroopas on see suhe vastupidine. Lihtsustatult: me teeme liiga palju tööd liiga vähese raha eest,» nentis Nestor.